Марсилия удари Тулуза и се изстреля в топ 3 на Лига 1

Олимпик Марсилия постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Тулуза в мач от френската Лига 1. Успехът прати тима на трето място във временното класиране със 46 точки и засили амбициите му за участие в Шампионската лига през следващия сезон. Единственият гол в двубоя реализира Мейсън Грийнууд в 18-ата минута, когато се възползва от добра атака на гостите и прати топката в мрежата.

След попадението Марсилия контролираше играта и успя да задържи минималния си аванс до края на срещата, въпреки че домакините опитаха да стигнат до изравняване през второто полувреме. Отбраната на гостите обаче се справи стабилно и не позволи сериозни опасности пред вратата си.

За Тулуза поражението удължи негативната серия на отбора, който вече пет поредни мача няма победа в шампионата. Това сериозно отдалечава тима от местата, които дават право на участие в европейските клубни турнири, и увеличава напрежението върху състава в решителната фаза на сезона.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 25-ия кръг на Лига 1:

Нант – Анже - 0:1

Оксер – Страсбург - 0:0

Тулуза – Олимпик Марсилия – 0:1

Днес:

Ланс – Метц

Брест – Льо Авър

Лил – Лориен

Ница – Рен

Олимпик Лион – ФК Париж

В петък:

Пари Сен Жермен – Монако - 1:3

В подреждането води Пари Сен Жермен с 57 точки от 24 мача, пред Ланс с 53 и среща по-малко. На 3-ото място е Олимпик Марсилия с 46, следван от Олимпик Лион с 45, Монако, Лил и Рен с по 40 точки и други.

