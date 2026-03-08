Историческа победа! Никола Цолов триумфира във Формула 2

Българският пилот на Кампос Рейсинг Никола Цолов постигна впечатляваща победа във Формула 2 на пистата „Албърт Парк“ в австралийския град Мелбърн. Той направи силно състезание, овладя драматични моменти на трасето и стигна до първия си триумф в шампионата. Българинът демонстрира хладнокръвие и отлична стратегия, за да се пребори със силната конкуренция. Победата идва след зрелищна надпревара и серия инциденти между основните му съперници.

Цолов стартира състезанието от пета позиция, но още в първите обиколки започна бързо да напредва. Българинът стигна до третото място и се залепи зад Алекс Дън, който беше втори зад своя съотборник Мартиниус Стеншорн.

Драмата настъпи още в третата обиколка. Дън се подготви за атака срещу Стеншорн, но започна да спира по-рано и норвежецът се заби в него. Сблъсъкът доведе до отпадането и на двамата пилоти, а Никола Цолов се възползва перфектно от ситуацията и поведе колоната. На пистата веднага излезе кола за сигурност.

Българинът запази концентрация и реагира хладнокръвно на развоя на събитията. В края на деветата обиколка той влезе в бокса и след чисто спиране се върна на трасето на пета позиция зад пилоти със различна стратегия.

В 15-ата обиколка Дино Беганович изпревари Рафа Камара и се нареди зад Цолов, но само две обиколки по-късно получи повреда в болида и отпадна. Първоначално на пистата имаше виртуална кола за сигурност, а в 19-ата обиколка беше изкарана и реална кола за сигурност.

Нико Вароне използва момента, за да смени гуми, което го изведе временно на първо място пред Цолов. Решителният момент дойде в 22-ата обиколка, когато състезанието беше подновено. Българинът направи отличен рестарт и изпревари Вароне, връщайки си лидерската позиция.

Малко по-късно Вароне получи и наказание от пет секунди за превишена скорост в бокса, което окончателно улесни задачата на българина. В 27-ата обиколка Рафа Камара също успя да изпревари Вароне и да излезе на второ място.

В заключителните обиколки Никола Цолов показа пълно превъзходство на „Албърт Парк“. Българският пилот отвори разлика от повече от две секунди пред Камара и контролира състезанието до финала.

„Мечтаех и сънувах за това, което се случи днес“, каза Никола Цолов веднага след края на състезанието.

