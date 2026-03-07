Арне Слот се чувства като в асансьор в Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира победата с 3:1 над Уулвърхямптън на осминафиналите за Купата на ФА.

„Уулвс имаха много владение на топката, създадоха едно положение и отбелязаха един гол, точно както преди три дни. Създадохме повече възможности, отколкото в последния мач, и затова успяхме да спечелим.

Робъртсън е много ценен играч. Първо, играта му, и второ, личността му. Когато трябва да играе, той винаги се включва.

Чувствам се различно за Ливърпул на всеки три дни. Преди три дни се чувствах съвсем различно, отколкото сега. Страхотно е да сме на четвъртфиналите за Купата на ФА. След три или четири дни имаме друг важен мач в Истанбул“, каза Слот, цитиран от Би Би Си.

