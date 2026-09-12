Драма в Бургас! Бебе остана заключено в асансьор
Майката не успяла да отвори вратата и веднага подала сигнал на телефон 112
Следете всички новини, анализи и коментари за Асансьор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Майката не успяла да отвори вратата и веднага подала сигнал на телефон 112
Проблеми с машините в Благоевград
Двамата са извадени след половин час, оплакват се от неразположение
Снощи беше едно, при три дни - друго
Собстевникът на "Уолтопия" се мести в Китай
Съоръжението ще бъде предадено на общината
Не работи от близо година
Какво се случва в блок 50 на Студентски град
Старите асансьори без монтиран предпазен щит вече ще бъдат спирани от експлоатация. Започват масови проверки за наличие на допълнителната защита. Колк...
Спасява приятелката си при атентат в асансьор
Преди 19 години бе сложено началото на показна серия от убийства
Починалото момче трябвало да стане магистър този петък
Тепърва предстои да бъде извършена аутопсия и ще бъдат установени детайли за настъпилата смърт
Използването на системата значително подобрява интелигентното изграждане и управление на сгради
Тръгнал е от асансьора на сградата
По неофициална информация трима души са пострадали
Возила се една минута в асансьор
Кандидатът за президент на републиканците Доналд Тръмп заседна в асансьор в курортния град "Колорадо спрингс", като се наложи да бъде изведен оттам с...
Владо Пенев заседна в асансьор до 40-ия етаж на най-високия небостъргач в щата Вашингтон в Америка и втория по големина на цялото Западно крайбрежие....
До 6 месеца трябва да се изгради панорамен асансьор на сградата на община Сандански. Тя е с одобрен проект по Програма „Красива България" 2016 г. към...