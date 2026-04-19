Регионални

Авария с асансьор прати в болница председател на РИК

19 апр 26 | 20:46
Мая Петрова

В Благоевград също отчетени проблеми с машините, като около 30 устройства отпечатвали празни хартиени разписки.

Изборният ден беше белязан и от инцидент. Докато слизали за традиционния брифинг, председателят и секретарят на РИК-Благоевград пропаднали с асансьор.

Председателят е бил откаран в Спешна помощ със съмнение за мозъчно сътресение.

По думите на секретаря на комисията, асансьорът е спрял внезапно, след като бил натиснат бутонът за партера, съобщава pirinsko.com.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Още от Регионални
Коментирай