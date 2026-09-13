Преброяването в Кърджали се бави, системата връща протоколи
Чести грешки в документите забавят процеса, над 56 процента вече обработени
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Чести грешки в документите забавят процеса, над 56 процента вече обработени
Проблеми с машините в Благоевград
Партиите и коалициите се обединиха РИК – Бургас да има 4 заместник-председатели
Тежки обвинения към Вучич
Няма съгласие за шефските места
По маршрутите са тръгнали и подвижните секционни избирателни комисии
Партията ще се яви с листи във всички 31 многомандатни райони
Оспорва се твърдението, че флашката е донесена след изтичане на срока
В "Арена Армеец" все още продължава предаването на бюлетините
Прекратени са 23 дела
50% премия заради коронавируса за ще имат всички членове на РИК, подвижни избирателни кутии и секции
Първите секционни комисии пристигнали в "Арена Армеец" бяха най-доволни и си тръгнаха минути след 22 часа снощи
Съставът на РИК за 31-ви многомандатен избирателен район е от 15 членове - председател от ГЕРБ, двама зам.-председатели - от коалиция "Обединени патри...
За председател на РИК за евроизборите в Стара Загора бе избрана Теодора Крумова от ГЕРБ, а за зам.-председатели - Мартина Кулева от партия „Воля“ и Де...
Срещата на Г-20 в Буенос Айрес засили световния хаос
Политическите сили в Разград не постигнаха съгласие, кой да оглави РИК, която ще проведе изборите за местна власт в общината през октомври. На консул...
Политическите сили в Разград не постигнаха съгласие, кой да оглави РИК, която ще проведе изборите за местна власт в общината през октомври. На консул...
Благоевград. Ниска избирателна активност, но рекорден брой жалби. Така премина изборният ден в Пиринско. "Жалбите валят като лавина, едва смогваме да...
Бургас. За масово нарушаване тайната на вота в руенско сигнализираха от ГЕРБ-Бургас. От партията входираха няколко жалби в РИК-а, заради двойни стаичк...
Варна. Сигнал за предизборна агитация от страна на кандидат за депутат са подали от областния предизборен щаб на ГЕРБ във Варна до РИК. Кандидатът с...