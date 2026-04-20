Преброяването в Кърджали се бави, системата връща протоколи

Обработката на изборните резултати в Кърджали напредва, но се забавя заради грешки в протоколите на секционните комисии. Към момента малко над половината от документите са преминали през системата на РИК. Данните показват ясна преднина за ДПС в региона. Очаква се процесът да приключи със закъснение заради допълнителните проверки.

Към момента са обработени 56,46 процента от протоколите на секционните избирателни комисии. Според междинните данни Движението за права и свободи получава 64,2 процента от гласовете. След него се нарежда Прогресивна България с 19,3 процента, а АПС и ГЕРБ-СДС са с по 3,8 процента.

Основният проблем пред изборната администрация са неточности при попълването на протоколите. Те налагат допълнителни проверки и връщане на документите за корекция, което удължава времето за обработка.

Председателят на РИК-Кърджали Петър Захариев обясни пред БНТ, че забавянето не се дължи на ниска активност, а на технически неточности. „По отношение на активността, това е подвеждащо. Активността не е ниска. Проблемът идва при попълването най-вече на протоколите от секционните избирателни комисии, като много често се налага повече от десетина минути да се провери един протокол, тъй като, когато го пуснем да го проверят системите, те веднага показват, че има грешки. И ние започваме следователно веднага да търсим къде е проблемът, което води и до това забавяне“, заяви Захариев.

По думите му най-често става дума за дребни, но повтарящи се грешки при прехвърляне на данни. „При попълване на някои от данните записват едното число на долен ред вместо на горния или грешно приписване от черновата, поради умора може би, както и грешно подадени данни, например за броя на бюлетините. Това е банална грешка, но случва се“, обясни той.

