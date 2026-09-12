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ГЕРБ проговаря

ГЕРБ проговаря

София. ГЕРБ проговаря днес за първи път след изборите. Очаква се лидерът Бойко Борисов и съпартийците му да обявят ще опитат ли да направят правител...

16 май | 7:07
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