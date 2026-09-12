Преброяването в Кърджали се бави, системата връща протоколи
Чести грешки в документите забавят процеса, над 56 процента вече обработени
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Чести грешки в документите забавят процеса, над 56 процента вече обработени
15 000 - 20 000 гласа не й достигат
София. "Първото изпитание ще бъде, когато Народното събрание трябва да избере ръководство на първото си заседание. Очевидно е, че има поле за търсене...
Цацаров опроверга съмненията, че е избран със закрилата на ГЕРБ
София. ГЕРБ проговаря днес за първи път след изборите. Очаква се лидерът Бойко Борисов и съпартийците му да обявят ще опитат ли да направят правител...