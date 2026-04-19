Страшна драма на изборите! Ключова партия изпадна? (РЕЗУЛТАТИ)

С нови данни излезе Маркет линкс в 21 часа. Те напълно обърнаха ситуацията. Социологическата агенция обяви, че БСП остава под чертата. Алфа Рисърч даваше 4,1 на сто за социалистите, толкова показваше и първото проучване на "Маркет линкс".
15 000 - 20 000 гласа не достигат на БСП, каза Добромир Живков в студиото на бТВ. Той заяви, че все още не е ясно дали "Сияние" влиза в НС.
Ето какви са резултатите според втория екзитпол на агенция "Маркет линкс" към 20:45 ч., излъчен по bTV.
Прогресивна България - 39,10%
ГЕРБ - 15,6%
ППДБ - 13,4%
ДПС - 7,5%
Възраждане - 5,1%
БСП - 3,7%
Сияние - 3,4%
МЕЧ - 3,3%
Величие - 3,1%
ИТН - 2%
АПС - 1,3%
Синя България - 0,7%
Избирателната активност е 51,3%. Според резултатите от първия екзитпол на агенцията, който включваше и БСП в парламента, ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:
Прогресивна България - 116
ГЕРБ - 47
ППДБ - 40
ДПС - 22
Възраждане - 15
БСП - 12
