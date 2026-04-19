Страшна драма на изборите! Ключова партия изпадна? (РЕЗУЛТАТИ)

С нови данни излезе Маркет линкс в 21 часа. Те напълно обърнаха ситуацията. Социологическата агенция обяви, че БСП остава под чертата. Алфа Рисърч даваше 4,1 на сто за социалистите, толкова показваше и първото проучване на "Маркет линкс".

15 000 - 20 000 гласа не достигат на БСП, каза Добромир Живков в студиото на бТВ. Той заяви, че все още не е ясно дали "Сияние" влиза в НС.

Ето какви са резултатите според втория екзитпол на агенция "Маркет линкс" към 20:45 ч., излъчен по bTV.

Прогресивна България - 39,10%

ГЕРБ - 15,6%

ППДБ - 13,4%

ДПС - 7,5%

Възраждане - 5,1%

БСП - 3,7%

Сияние - 3,4%

МЕЧ - 3,3%

Величие - 3,1%

ИТН - 2%

АПС - 1,3%

Синя България - 0,7%

Избирателната активност е 51,3%. Според резултатите от първия екзитпол на агенцията, който включваше и БСП в парламента, ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:

Прогресивна България - 116

ГЕРБ - 47

ППДБ - 40

ДПС - 22

Възраждане - 15

БСП - 12

