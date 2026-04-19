Драма в районна избирателна комисия - асансьор блокира шефове

РИК-Благоевград преживя инцидент минути преди редовен брифинг, след като асансьор аварира в сградата на Областната администрация. В него са пътували председателят Мартин Бусаров и секретарят Йорданка Борисова, предаде БНТ.

Двамата са останали блокирани в кабината повече от 30 минути. Случаят доведе до отлагане на планираната пресконференция.

По информация от място асансьорът е спрял рязко малко преди началото на брифинга. След намесата на техническо лице двамата са били изведени от съоръжението.

След инцидента Бусаров и Борисова съобщиха, че не се чувстват добре. По думите им председателят е поел основния удар при внезапното спиране на асансьора.

Двамата поискаха отсрочка за провеждането на пресконференцията, за да се възстановят от преживяното. Не се съобщава за сериозни наранявания, но състоянието им ще бъде наблюдавано.

