Братът на Шумахер отсече! Думите за Верстапен

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор Ралф Шумахер направи сравнение между брат си Михаел Шумахер и настоящата звезда на Red Bull Racing Макс Верстапен.

Според него и двамата притежават рядка способност да работят в пълен синхрон с отбора си, като същевременно запазват спокойствие и контрол дори в най-напрегнатите моменти. Шумахер подчерта, че не всеки пилот е способен да развие подобно качество на това ниво.

Той отбеляза още, че именно това отличава Верстапен и Михаел Шумахер от останалите, като даде за пример напрежението, което понякога се усеща в други отбори. За разлика от тях, и двамата според него са се вписвали перфектно в средата си и са били ключова част от вътрешния баланс на тима.

