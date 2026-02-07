Кирил Домусчиев избухна срещу калните ниви, иска оставки

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев избухна с остра публикация в социалните мрежи. Повод за реакцията му е лошото състояние на терените в Първа лига и по специално на днешната среща на тима му срещу Локомотив в "Надежда". "Орлите" спечелиха гостуването на калната нива с 3:1.

Домусчиев беснее срещу "калните ниви в Монтана и Надежда", коментира феърплея и Цветомир Найденов. Той поиска оставката на членовете на Лицензионната комисия на БФС.

Ето какво още обяви Кирил Домусчиев:

"Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.

На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентността на БФС, че се спазва фейърплея и, че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото на Първенството ни).

Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни…..

Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация, да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София?

Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със Спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!"

