Кирил Домусчиев разкри големия грях на Асен Василев
Съкратените от държавния сектор ще отидат в частния бизнес, това ще увеличи производителността, каза председателят на КРИБ
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Съкратените от държавния сектор ще отидат в частния бизнес, това ще увеличи производителността, каза председателят на КРИБ
България е държавата с най-висок скок на цените
Излезе с гневен пост във фейсбук
Корленно променено отношение от страна на боса на Лудогорец
КРИБ ще обсъди предложението на синдиката за задълбочена дискусия по данъчно-осигурителните теми
Предложенията им ще доведат само до стагнация, замразяване на инвестиции и отказ от създаване на нови работни места
Той отправи приятно пожелание за 2025 г.
Те имат по 2,1 млрд. долара, показва най-новата класация в реално време на сп. "Форбс“
Българската индустрия има много голям потенциал да си партнира с НАСА във високите технологии и изкуствения интелект
Поканата е от Кирил Домусчиев
Корабът “Верила” беше задържан на 19 декември, а на борда бяха намерени около 300 килограма кокаин
Ето какво представлява инициативата на бившия американски президент
Америка вече не е дом на най-заможния в света
Георги и Кирил Домусчиеви са единствените нашенци в класацията на сп. "Форбс"
Данни на "Форбс"
Бяха извършени промени в съставите на Управителния и на Контролния съвети на КРИБ
Председателят на КРИБ с гневен пост във Фейсбук
Да се плаща токът с цена като в Германия
Всеки, който ни познава, знае, че нашата група е индустриална и не се занимава със строителство, пътища, дълбачки, написа шефът на КРИБ
Аз и брат ми нямаме нищо общо нито с едното, нито с другото