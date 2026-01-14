Кирил Домусчиев със сензационно изявление за ЦСКА!

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев за първи път от много време говори пред медии. И каза доста интересни и неочаквани в известна степен неща.

Бизнесменът пристигна в Белек, за да гледа контролата на разградчани срещу полския Ракув. Той направи коментар битката за титлата в Първа лига, както и още актуални теми от футбола ни.

Припомняме, че Левски е лидер в Първа лига със 7 точки аванс пред ЦСКА 1948 и Лудогорец. Но Домусчиев не отписа и ЦСКА, който изостава с 13 пункта от "сините".

“Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи.

Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра - визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става.

Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (б.р.: Валтер Папазки), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си.

Колкото по-силни отбори има в българското първенство с по-добри терени, толкова по-силно ще бъде то и ще има повече пари. Било от трансфери, от тв права или каквото и да е било друго.

Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин.

Няма да коментирам националния отбор. Първо да си оправим базата и местното първенство.

Не изключвам и ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далеко, имаме страшно много мачове между нас. Ако влязат в първата четворка могат да объркат много сметки. Има 4 отбора, които са фаворити, включително и Лудогорец - ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски”, заяви Домусчиев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com