Домусчиев скочи на КНСБ: Взривяват социалния диалог!

Със самоволните си политически предложения за драстично повишаване на данъци и осигуровки, КНСБ преминават от рушене на социалния диалог към взривяването му! Това написа председателят на КРИБ Кирил Домусчиев в личния си профил във Фейсбук.

Ето какво още смята той:

Не се държат като синдикат, който трябва да защитава разполагаемия доход на работещите и възможностите за осигуряване на нови високоплатени работни места, а като радикална политическа организация, която иска да изземе доход на работещите и предприемачите и да го излее в централния бюджет.

Предложенията им ще доведат само до стагнация, замразяване на инвестиции и отказ от създаване на нови работни места, а заедно с вредните им идеи за увеличаване на публичния сектор (който и в момента е по-голям от средното за ОИСР), ще ни набутат в румънски сценарий на инфлационна и дългова криза!

По този повод, КРИБ излизаме с позиция и препоръки към нашите членове - в линка по-долу:

https://krib.bg/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1.../

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com