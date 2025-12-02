Деветима знаят истина за Шумахер. Кои са те

Състоянието на легендата на Формула 1 Михаел Шумахер се пази в строга тайна. След ски инцидента през 2013 г. почти нищо не се знае за легендарния пилот, който бе поставен в медикаментозно предизвикана кома до юни 2014 г.

Оттогава право да виждат Шумахер имат едва 9 души. Това са съпругата му Корина, децата Мик и Джина Мария, бившият мениджър Сабине Кем, Жан Тод и Рос Браун, които бяха шефове на седемкратния световен шампион във Формула 1, както и експилотите Герхард Бергер, Лука Бадоер и Фелипе Маса.

Шумахер удари главата си в камък, а след това бе транспортиран по въздух до болница, където претърпя две мозъчни операции в опит да спасят живота му. Семейството му прави всичко възможно да защити личното му пространство, но срещу близките на Михаел няколко пъти са правени опити за изнудване със заплаха да бъдат публикувани снимки, видеоклипове и медицински документи, откраднати от компютър. Над 900 снимки, почти 600 видеоклипа и поверителни медицински документи са били незаконно копирани и изнесени от дома им. Материалите били съхранявани на два твърди диска и четири USB устройства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com