Ралф Шумахер каза „Да“ на любимия си мъж, бившата му реагира остро
Синът на Ралф – 24-годишният Давид Шумахер – беше негов кум
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Синът на Ралф – 24-годишният Давид Шумахер – беше негов кум
Седемкратният шампион е напълно откъснат от външния свят след инцидента
Но информациите за него остават оскъдни
Каква е информацията за състоянието му
Тъжната новина предизвика широко объркване онлайн
На 29 декември 2013 година светът на моторните спортове застина в шок
Какво отличава Макс и Михаел от останалите
Състоянието на легендата на Формула 1 се пази в строга тайна
Няма да гони големите успехи на баща си
Седемкратният световен шампион претърпя инцидент при каране на ски само година след оттеглянето си
Здравето му остава обвито в пълна тайна
Свързана е с племенника на седемкратния световен шампион
Няма сигурна информация за реалното състояние на седемкратния световен шампион
За седемкратния световен шампион във Формула 1 се грижи екип от 15 души
Съпругата му Корина направи неволна грешка
Нова информация за легендата на Формула 1
12 години след инцидента, оставил легендарния пилот на Формула 1 в кома
Дъщеря му Джина-Мария е на седмото небе от щастие
Легендарният пилот на Ф1 продължава да страда от тежките последици на инцидента във Френските Алпи
Основният обвиняем беше осъден от съда на три години затвор за опит за изнудване