Свят

Разкриха болезнената истина за Шумахер

За седемкратния световен шампион във Формула 1 се грижи екип от 15 души

Разкриха болезнената истина за Шумахер
09 окт 25 | 11:52
3203
Агенция Стандарт

Почти 12 години след трагичния ски инцидент, светът все още наблюдава с тъга съдбата на седемкратния световен шампион във Формула 1 - Михаел Шумахер.

Според последната информация от най-близките му приятели, легендарният пилот е прикован на легло и вече не може да общува чрез реч, съобщава Gong.bg.

Тъжната реалност бе потвърдена от немския журналист Феликс Гьорнер, който е говорил с един от неговите болногледачи.

Той вече не може да изразява мислите си с думи. Много е тъжно... Михаел беше герой, непреклонен, почти неразрушим. А сега всички ние се вкопчваме в надеждата, но истината е болезнена - той просто не е добре и вероятно никога повече няма да го видим такъв, какъвто го познавахме.

Германските медии разкриват, че за Шумахер се грижи екип от 15 души.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Формула 1
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Markus
преди 7 часа

Това е пpосто бoмба! Лекаpство, което е няколко пъти по-добро от Виaгpа и е напълно безoпаснo на всяка възpаст. С него ще имате силна и пpодължителна еpeкция и тестостеpонът ще се повиши, което ще доведе до подмладяване на тялото, растеж на кoсатa и загyба на тегло. Съвeтвам вcички да опитат, eто го: - https://3n.si/pulsero

Откажи