Отиде си дългогодишен кмет от ГЕРБ

На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, снощи е починал кметът на село Чинтулово - Иван Щилиянов.

Той бе кмет на Чинтулово повече от 20 години. Човек с доказани качества, нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели, съмишленици и съграждани.

Това съобщиха във фейсбук страницата на ГЕРБ-Сливен.

Иван Щилиянов оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.

