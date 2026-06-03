Ралф Шумахер каза „Да“ на любимия си мъж, бившата му реагира остро

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер се ожени за своя партньор Етиен Буске-Касан на церемония в Сен Тропе, а събитието отново привлече вниманието към отношенията му с бившата му съпруга Кора, гласи водещата новина на "Дейли мейл".

50-годишният брат на легендата от Формула 1 Михаел Шумахер сключи брак с 36-годишния Етиен Буске-Касан едва 19 месеца след като публично обяви, че е хомосексуален.

Повод за коментари стана реакцията на бившата му съпруга Кора Шумахер, с която имаха брак в продължение на 13 години и общ син – Давид.

„Казват, че истинската любов винаги намира път. В някои случаи просто е необходимо малко повече време, докато всички на пистата разберат накъде върви състезанието. Въпреки това пожелавам всичко най-добро за сватбата“, заяви тя пред германското издание Bild.

Думите ѝ бяха възприети като завоалирана препратка към сексуалната ориентация на Ралф Шумахер.

Отношенията между двамата след раздялата далеч не бяха спокойни. В миналото Кора публично призна, че се чувства предадена и дори изгори сватбената си рокля. Тя твърдеше, че е „пропиляла най-добрите си години“, а по-късно отправи молба към бившия си съпруг да я остави на мира, за да може да се възстанови емоционално.

Въпреки напрежението, сега тонът между тях изглежда е значително по-умерен.

Новите снимки от церемонията показват луксозната сватба в Сен Тропе. Двамата младоженци бяха облечени в тъмносини костюми със светлосини вратовръзки по време на официалната церемония в кметството на града.

Синът на Ралф – 24-годишният Давид Шумахер – беше негов кум, докато Етиен бе придружен от майка си Елен.

На тържеството присъстваха само най-близките приятели и членове на семейството. След церемонията младоженците се отправиха на разходка с луксозна моторна яхта, която преди е принадлежала на Елтън Джон.

Сватбените празненства продължили три дни в престижен яхтклуб на Френската ривиера. Гостите били облечени в бяло, а кулминацията настъпила с огромна сватбена торта, украсена със заря и впечатляващи кули от френски макарони.

Любовната история на Ралф Шумахер и Етиен Буске-Касан е заснета и за документален филм на Sky Germany. В него двамата разказват как е започнала връзката им.

„Беше любов от пръв поглед“, признава Етиен.

„При мен отне малко повече време“, шеговито отвръща Ралф.

Етиен разкрива още, че началото не било лесно.

„Изпратих му две, три... не, пет съобщения, но така и не получих отговор“, спомня си той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com