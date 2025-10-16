Огромна новина за Михаел Шумахер! Има ли надежда

Информацията за състоянието на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер остава изключително оскъдна.

Преди няколко седмици обаче журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер. „Бих казал, че не се справя добре, но може би има подобрение – просто защото не знаем нищо със сигурност“, каза той пред френската радиостанция RTL, информира "Вести".

„Единствените истински новини идват от семейството му – и това е най-важното, защото те са най-достоверният източник. Всичко, което идва отвън, няма особено значение.“

След това Л’Ермит разкри факт, който вдъхва надежда на феновете. Според него Михаел Шумахер е подписал каска с инициалите си „М“ и „С“ за благотворително събитие.

„Тази година той подписа каска. Как точно е станало това? Дали съпругата му е държала ръката му? Не знаем. Но това е първият положителен знак от години – почти като знак за живот.“

Въпреки този оптимистичен детайл, журналистът подчерта, че няма сигурна информация за реалното състояние на седемкратния световен шампион.

„Истината е, че не сме го виждали да ходи, а изглежда, че все още не може да говори. Така че говорим за човек, който диша и може да има леки взаимодействия със семейството си, но не можем да кажем, че се възстановява добре.“

