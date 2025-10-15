Кошмар в дома на Шумахер

Автомобилен състезател е обвинен в изнасилване на една от медицинските сестри на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер.

Инцидентът е станал след коктейлно парти в дома на легендата в Швейцария.

Според прокуратурата мъжът, който е близък приятел на сина на Шумахер, е извършил престъплението през нощта на 23 ноември 2019 г., докато е бил отседнал в имението на семейството в Гланд. Медицинската сестра е живяла и се грижела за германската състезателна легенда.

Обвинението твърди, че след парти, преминало в пиене на коктейли, състезателят е изнасилил жената в спалня на горния етаж. Той е обвинен, че два пъти е имал сексуални контакти с нея, докато тя е била в безсъзнание.

Според съдебните документи, вечерта медицинската сестра се присъединила към колегите си и подсъдимия в билярдната на имението.

След като пила коктейли с водка и се почувствала зле, тя била занесена в отделна стая за персонала, предназначена за почивка по време на нощни смени. Колегите ѝ я сложили да си легне, без да я събличат, а тя заспала.

Според обвинението младият мъж, който бил настанен в съседната стая, я е насилил сексуално два последователни пъти докато тя е била в безсъзнание, информира The Sun, пише Bulgaria ON AIR.

Негови колеги твърдят, че "нищо не са чули и видели". На следващия ден, обаче, жертвата забелязала веществени доказателства.

Тя обяснява, че след нападението се е опитала да продължи напред, но е съобщила за случилото се едва две години по-късно: през 2021 г. от страх да не загуби работата си.

Семейство Шумахер не се споменава в случая и не е било поканено за коментар.

Михаел Шумахер, който претърпя тежка мозъчна травма при ски инцидент във френските Алпи през 2013 г., остава под непрекъсната грижа в дома си на брега на Женевското езеро. Съпругата му Корина се грижи за него.

Източник, близък до семейството, твърди, че Шумахер показва "подобрение" в здравословното му състояние, близо 11 години след инцидента.

