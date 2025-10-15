Ето ги най-мощните паспорти. Голяма изненада с един

The Henley Passport Index е една от няколкото класации, оценяващи силата на паспортите в това отношение, и за първи път в своята 20-годишна история американският паспорт изпадна извън челната десетка.

Три азиатски паспорта вече оглавяват класацията: Сингапур с безвизов достъп до 193 дестинации по света, Южна Корея с достъп до 190 и Япония с 189.

Междувременно Съединените щати са на 12-о място в последната тримесечна класация, наравно с Малайзия.

Гражданите на двете страни имат безвизов достъп до 180 от 227-те държави и територии, проследявани от индекса, създаден от базираната в Лондон консултантска фирма за глобално гражданство и резидентство Henley & Partners, която използва ексклузивни данни от Международната асоциация за въздушен транспорт. И тъй като Henley брои няколко държави с еднакъв резултат като едно място в класацията, всъщност 36 държави изпреварват САЩ в списъка.

Намаляваща сила

През 2014 г. САЩ държаха първото място, а през юли тази година все още се задържаха в челната десетка. Каква е причината за това по-нататъшно падане?

Става дума за поредица от промени в достъпа. През април Бразилия отмени безвизовия достъп за граждани на САЩ, Канада и Австралия поради липса на реципрочност. Китай въвежда по-приветливи политики, предлагайки визови освобождавания за десетки предимно европейски държави, включително Германия и Франция, но САЩ не попаднаха в този списък.

Папуа Нова Гвинея и Мианмар също промениха своите политики за влизане, което повиши ранга на други паспорти, докато този на САЩ допълнително отслабна. Последният удар, според последния доклад на индекса, беше въвеждането на нова система за електронни визи в Сомалия и изключването на САЩ от последните безвизови допълнения на Виетнам.

"Намаляващата сила на американския паспорт през последното десетилетие е повече от просто разместване в класациите - тя сигнализира за фундаментална промяна в глобалната мобилност и динамиката на меката сила", заяви Кристиан Х. Кейлин, председател на Henley & Partners, в изявление. "Нациите, които приемат отвореност и сътрудничество, напредват стремглаво, докато тези, които разчитат на минали привилегии, остават назад."

Рязкото изкачване на Китай

Паспортът на Обединеното кралство, който през 2015 г. държеше първото място в индекса, също падна до най-ниската си позиция досега, слизайки с две места от юли - от 6-о на 8-о.

През това десетилетие на спад за Обединеното кралство и САЩ Китай отбеляза значителен възход в класацията, изкачвайки се от 94-то място през 2015 г. до 64-то през 2025 г., като придоби безвизов достъп до 37 допълнителни дестинации през този период.

Докладът на Henley Passport Index посочва последните ходове на Китай - предоставяне на безвизов достъп на Русия, нови споразумения с държави от Персийския залив, Южна Америка и няколко европейски страни - като примери за продължаващата стратегия на Пекин за повишена отвореност.

Обединените арабски емирства са друг голям успех в Индекса, изкачвайки се с 34 места през последното десетилетие - от 42-ро до 8-о място.

В другия край на списъка, на 106-о място, Афганистан остава на последно място с безвизов достъп до само 24 дестинации, с две по-малко от началото на годината. Сирия е на 105-о място (с 26 дестинации), а Ирак - на 104-то (с 29 дестинации).

Това е огромна пропаст в мобилността от 169 дестинации между най-високо и най-ниско класираните паспорти.

Все още изключително желани

Коментирайки през юли 2025 г. отслабващото представяне на американския паспорт в Индекса, Ричард Куест, главен бизнес редактор на CNN, отбеляза как свободата на пътуване се влияе от въвеждането на нови ограничения, като ESTA в Европейския съюз и Обединеното кралство.

"Можем ли да направим връзка, ако щете, с имиграционните политики на администрацията на Тръмп?" каза Куест. "Да, вероятно на някакво ниво може да се каже, че има пряка връзка между едното и другото."

Той обаче добавя, че паспортите в челото на класацията все още са изключително желани с много малко ограничения като цяло. "Има определено гражданства, които предоставят по-голям достъп и възможности за пътуване", казва Куест, като отбеляза, че има богати хора, които се стремят да ги получат чрез инвестиционни схеми, като предложената от Тръмп през февруари "златна карта" за 5 милиона долара. Henley & Partners консултира клиентите си именно за такива възможности за резидентство и гражданство.

"Но за обикновения човек това няма никакво значение", казва Куест. "Имаш си паспорта, имаш си мястото си. Научи се да живееш с това."

Списъкът на Henley е един от няколкото индекси, създадени от финансови фирми, за да класират глобалните паспорти според достъпа, който предоставят на своите граждани.

Паспортният индекс на Arton Capital взема предвид паспортите на 193 държави членки на ООН и шест територии - Тайван, Макао, Хонконг, Косово, Палестинските територии и Ватикана. Териториите, анексирани към други държави, са изключени.

Той се актуализира в реално време през годината, а данните му се събират чрез внимателно наблюдение на порталите на отделните правителства.

Глобалната класация на паспортите на Arton за 2025 г. поставя Обединените арабски емирства на първо място с резултат за безвизов достъп/виза при пристигане от 179. На второ място са Сингапур и Испания, всяка с резултат от 175.

Най-мощните паспорти за 2025 г.

Сингапур (193 дестинации) Южна Корея (190) Япония (189) Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария (188) Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Нидерландия (187) Гърция, Унгария, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция (186) Австралия, Чехия, Малта, Полша (185) Хърватия, Естония, Словакия, Словения, Обединени арабски емирства, Обединено кралство (184) Канада (183) Латвия, Лихтенщайн (182) Исландия, Литва (181) САЩ, Малайзия (180)

