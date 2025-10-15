Ново напрежение в Украйна. Стотици в опасност, наредиха евакуация

Украинските власти наредиха евакуацията на семейства с деца от още населени места в източната Харковска област заради "влошаващата се ситуация със сигурността" около град Купянск, където отдавна се водят сражения, предаде ДПА, информира БТА.

Областният управител Олег Синехубов каза днес, че евакуацията засяга 40 населени места и 409 семейства с 601 деца.

Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си и това, че е важен транспортен възел. По-рано няколко населени места в околността бяха евакуирани, тъй като руските сили опитват да напреднат в западна посока.

Украинският президент Володимир Зеленски описа в края на септември ситуацията в купянския участък от фронта като "сложна".

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина.

