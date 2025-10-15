Тръмп с решителен ход! Заплаши "Хамас"

Начало на втория етах от плана за Газа обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Той изрази увереност, че палестинското ислямистко движение "Хамас" в крайна сметка ще се разоръжи, както предвижда тази фаза от плана, ако се наложи - и принудително.

"Ако те не се разоръжат, ние ще ги разоръжим. И това ще стане бързо и може би със сила", обобщи президентът на САЩ на среща в Белия дом с аржентинския си колега Хавиер Милей.

Тръмп направи това изказване на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа Truth Social днес - ден след като посети Израел и Египет, президентът на САЩ приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи "Франс прес".

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време Тръмп. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е представител на крайната десница, призова премиера Бенямин Нетаняху да спре изцяло помощта за Газа, ако не бъдат върнати всичките тленни останки на израелски войници, които остават в Газа.

Междуврементно Израел уведоми ООН, че от утре ще допуска на ден само 300 камиона с хуманитарна помощ - наполовина от договорения брой - в ивицата Газа и че няма да се допусне влизането на гориво или газ в палестинската територия, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура, предаде "Ройтерс", като се позова на документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Олга Черевко, говорителка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Газа, потвърди, че ООН е получила бележка от Координатора на правителствените дейности в териториите - подразделение на израелското Министерство на отбраната, което отговаря за реализацията на държавните политики на Западния бряг и контролира потоците от хуманитарна помощ в ивицата Газа.

По-рано днес "Хамас" информира посредниците в преговорите, че ще започне предаване на телата на четирима загинали израелски заложници на Израел в 22:00 ч. (и българско време).

Международният комитет на Червения кръст предупреди, че връщането на тленните останки на заложници ще отнеме време.

"Хамас" продължава да държи 24 тела, които трябва да предаде на Израел в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня, посочва АФП.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно излъчи тази вечер видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничили на Израел.

Тръмп омаловажи сблъсъците в Газа с участието на "Хамас", като каза, че движението се e разправило с няколко банди.

