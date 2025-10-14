Доналд Тръмп с посмъртна награда за Чарли Кърк

Американският президент Доналд Тръмп ще награди посмъртно активиста консерватор Чарли Кърк с президентския „Орден на свободата“ - най-високото държавно отличие за цивилни в САЩ, на церемония в Белия дом по-късно днес, предаде "Ройтерс", цитирана от Нова тв.

Консервативният лидер, основателят на организацията „Търнинг пойнт - САЩ“ („Повратна точка“) беше прострелян смъртоносно на 10 септември, докато изнасяше реч по време на събитие в университет в щата Юта - убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.

Убийството на Кърк се превърна в кауза за обединение за президента републиканец.

След смъртта му Тръмп нарече Кърк „мъченик за американската свобода“ и обеща по време на мемориалната му служба да продължи неговата работа.

През септември и Камарата на представителите, и Сенатът одобриха резолюция, обявяваща 14 октомври за „Национален ден в памет на Чарли Кърк“.

