Пред очите на Тръмп! Екшън в парламента на Израел /ВИДЕО/

Инцидент беляза днешната реч на американския президент Доналд Тръмп в израелския парламент, Кнесета.

Малко след като държавният глава започна да говори, ляв депутат започна да отправя възгласи. Това предизвика незабавната реакция на охраната, която го изведе от залата.

Примерът му бе последван от още един депутат.

Той държеше плакат с надпис „Признайте Палестина“.

След извеждането на депутатите от залата, председателят на Кнесета Амир Охана се извини на Тръмп.

Американският президент отговори: „Това беше ефективно“, което предизвика вълна от аплодисменти и скандирания „Тръмп, Тръмп!“.

По време на речта си в Кнесета Тръмп заяви, че САЩ са "готови" да се помирят с Иран, като уточни, че такава възможност би била "страхотна", предаде Франс Прес. Само преди няколко месеца преди това, Тръмп беше подкрепил бомбардировките на Израел срещу иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война между Израел и Иран.

"Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови", се обърна Тръмп към иранците, като призова Техеран да "признае правото на съществуване на Израел."

"Нищо не би било по-добро за този регион от света от това иранските лидери да се откажат от тероризма, да спрат да заплашват съседите си, да прекратят финансирането на свързани с тяхната държава групировки и да признаят правото на съществуване на Израел", обяви той, преди да подчертае решително: "Трябва да го направят, със сигурност трябва."

Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."

На 13 юни тази година Израел започна безпрецедентни бомбардировки срещу Иран, в които бяха убити високопоставени служители и учени, свързани с иранската ядрена програма, както и стотици цивилни. От своя страна, Иран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел в траялата 12 дни война.

"По всеобщо мнение, те понесоха тежък удар, нали така? От една или от друга страна би било невероятно, ако можем да сключим споразумение с тях. Бихте ли били съгласни с това? Не би ли било нещо добро? Защото според мен, те го искат, вече са уморени", добави американският президент пред израелските депутати.

