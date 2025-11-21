Тръмп даде дедлайн на Украйна за мирния план.
Украйна има срок до следващия четвъртък, 27 ноември, да отговори дали е съгласна с мирния план, предложен от американската страна.
Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в подкаста на водещия на Fox News Брайън Килмийд.
"Имах много крайни срокове, но ако всичко върви добре, сроковете обикновено се удължават. Но според нас четвъртък е правилният момент", отговори Тръмп.
В същото време американският президент отхвърли опасенията на Украйна, които бяха изразени от Килмийд относно необходимостта от отстъпване на територии на Русия, тъй като "те вече губят земи."
По-рано американски медии съобщиха, че САЩ заплашват Украйна да намалят доставките на разузнавателна информация и оръжия, за да постигнат подписването на рамково мирно споразумение, което Вашингтон предлага като посредник.
След това президентът Володимир Зеленски направи видео обръщение.
В него той заяви, че Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск да загуби ключов партньор, тоест САЩ.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com