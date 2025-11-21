Тръмп даде дедлайн на Украйна за мирния план.

Украйна има срок до следващия четвъртък, 27 ноември, да отговори дали е съгласна с мирния план, предложен от американската страна.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в подкаста на водещия на Fox News Брайън Килмийд.

"Имах много крайни срокове, но ако всичко върви добре, сроковете обикновено се удължават. Но според нас четвъртък е правилният момент", отговори Тръмп.

В същото време американският президент отхвърли опасенията на Украйна, които бяха изразени от Килмийд относно необходимостта от отстъпване на територии на Русия, тъй като "те вече губят земи."

По-рано американски медии съобщиха, че САЩ заплашват Украйна да намалят доставките на разузнавателна информация и оръжия, за да постигнат подписването на рамково мирно споразумение, което Вашингтон предлага като посредник.

След това президентът Володимир Зеленски направи видео обръщение.

В него той заяви, че Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск да загуби ключов партньор, тоест САЩ.

