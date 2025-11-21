Свят

Зеленски с извънредно обръщение към нацията

Украинският президент говори под дъжда

Зеленски с извънредно обръщение към нацията
21 ное 25 | 18:22
4045
Стандарт Новини

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи обръщение към нацията, заявявайки, че Украйна е „в един от най-трудните моменти“ в своята история.

Зеленски каза, че Украйна е изправена пред избор между загубата на основния си партньор - САЩ - или достойнството на страната, съобщава Би Би Си.

Той подчерта, че няма да предаде националните интереси на страната си.

Това се случва в момент, когато украинският лидер е подложен на натиск да се съгласи с 28-точковия мирен план на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната, който включва редица червени линии за Киев.

Зеленски ще предложи „алтернативи“ на плана, представен от администрацията на Тръмп.

Спомняйки си първите часове от пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., той добави: „Не предадохме Украйна тогава, няма да го направим и сега.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Zar Boris
преди 13 часа

Narkomana i Neofaschist izduha Supata spored Cicowoto! Glawnja peceliwscht ot tozi Miren Plan e DONI TRAMP! Samo tozi Welikan schte warne na Horata OT Zelja Swjat Istinata i Normalnoto razwitje! BRAWO DONI!

Откажи