И Нетаняху отива при Тръмп. Причината

След президента на Украйна, американският президент Доналд Тръмп приема днес израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата ще разговарят относно бъдещето на прекратяването на огъня в Газа в момент, в който работата по прилагане на втората фаза от споразумението за анклава е в задънена улица, предадоха световните агенции.

Това ще бъде петата среща на Тръмп с Нетаняху, откакто републиканецът се върна в Белия дом. Освен за Газа двамата лидери ще говорят и за иранските ядрени амбиции, за разоръжаването на "Хизбула" в Ливан и за Сирия.

Тръмп ще приеме Нетаняху в Мар а Лаго във Флорида в 18 ч. по Гринуич днес. Там той прие и украинския президент Володимир Зеленски вчера, предава БТА.

Вторият етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда разоръжаване на "Хамас", създаване на преходна власт и разполагане на международни стабилизационни сили в анклава.

Емисарят на Тръмп - Стив Уинкоф, и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, участващи в преговорите за Украйна, участват и в разговорите относно Газа. Те приеха през декември в Маями представители на Катар, Египет и Турция, които са посредници в разрешаването на конфликта в Газа и които искат да започне прилагането на втората фаза от споразумението за анклава.

