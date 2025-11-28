Мощен взрив и тежък ядрен провал за Русия!

Неуспешен тест на ядрена ракета предизвика мощен взрив в руска военна база. Той е избухнал в база, където са разположени най-новите най-новите ракетни системи "Авангард".

Огромен облак от лилав дим се е издигнал в небето, съобщи Ural56.ru, позовавайки се на местни жители, цитира 24 часа

ArbatMedia, позовавайки се на очевидци, също съобщава за инцидента и добавя, че той може да е причинен от авария при изстрелване на ракета, която според източниците на изданието се е "разпаднала във въздуха".

Няма официални коментари от федералните власти относно инцидента.

Местните власти не са коментирали инцидента и според съобщенията няма планове за евакуация на хора от района. Инцидентът е станал в Ясний, Оренбургска област, където се намират космодрум и база на ракетните войски. Това е една от 11-те площадки в Русия, от които могат да се извършват наземни изстрелвания на ракети с голям обсег, включително такива, оборудвани с ядрени бойни глави.

