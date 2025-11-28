128 жертви и стотици в неизвестност след най-смъртоносния пожар в Хонконг

Жертвите на най-смъртоносния пожар в Хонконг от десетилетия продължават да нарастват, като най-малко 128 души са загинали в жилищния комплекс, а още няколкостотин остават в неизвестност. Това заяви секретарят по сигурността в китайския специален административен район Крис Тан, цитиран от Франс прес.

Той добави, че 89 от жертвите все още не са идентифицирани, а разследването за установяване на причините на пожара продължава и се прогнозира, че може да отнеме 3 или 4 седмици. Предишните официални данни от вчера бяха за 94 загинали и 79 ранени.

Трагедията е била допълнително усложнена от технически проблем. Ръководителят на пожарната служба в Хонконг, Анди Йон, посочи, че предупредителната система в небостъргачите, където пламна пожарът, не е функционирала. Той заяви, че екип от специалисти е бил изпратен на място, след като са получени множество сигнали, че системата не работи.

