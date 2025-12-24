Голямо разкритие за похода на Ал. Македонски. Променя историята

След 20 годишна пауза, археолозите започнаха нови разкрития в един от най-древните градове в Азия - с огромна архитектура, площади, жилищни комплекси и отводнителни системи.

Става дума за Бихр, Пакистан, част от големия археологическия комплекс на Таксила, който преди повече от 25 века е бил столица на древната цивилизация. Наричат го културен кръстопът, защото през него са минавали древни търговски пътища, предшественици на Пътя на коприната. И там са се сливали персийски, гръцки и местни индийски влияния.

Досега се твърдеше, че е градът е започнал да фунционира през VI ти век пр. н. е., три века преди да го превземе по време на похода си Александър Македонски.

Но днес учените от Пенджаб направиха революционно откритие, че има следи от добре организирана цивилизация, датираща отпреди VI век, което доказва, че градът е по-стар, отколкото се смяташе досега.

Това пише в коментар пакистанският вестник The Express Tribune.

Заедно с това те разкриха,че през най-ранния период, са построени нови жилищни сгради, тесни улици, кладенци за вода, отводнителна система и складове за зърно. Археолозите доказват, че те нямат нищо общо с по-късното градско устройство, пренесено от Македонски.

Намерени са и множество артефакти от ежедневието, включително теракотени предмети и керамични съдове.

Подобни техники за изработка на фигурки (особено на коне и божества) и съдове се срещат в целия ареал от Балканите до Инд, също така и при траките.

Пакистанските светилищата често споделят сходна символика, свързана с природата и небесните тела, характерна за ранните индоевропейски общества.

И макар връзката на намерената високо организирана цивилизация с тракийците да не е директна, тя е типологична и миграционна.

Скитско-сарматски посредници или конните народи от евразийските степи са действали по отова време като мост между Източна Европа (където са тракийците) и Централна Азия. Това обяснява защо откритите в Бхир изображения на конници (теракотени калъпи) поразително напомнят на стилистиката на тракийското и скитското изкуство.

Архитектурата на Бхир - тесни улици и кирпичени къщи върху каменни основи, също е сходно с ранните тракийски и малоазийски селища от желязната епоха.

Всичко това показва, че Бхир е бил развит център с местна индоевропейска основа, върху която по-късно са се наслоили мощни персийски и гръцки влияния. Цивилизацията Гандхара, на която Бхир е столица, е била източният край на един огромен културен коридор, чийто западен край е била Тракия.

