Тръмп попита: Коя е тя? После добави: Красива жена

Случката е от срещата на върха за мир в Египет

13 окт 25 | 23:52
Президентът на САЩ Доналд Тръмп шеговито приветства италианския премиер Джорджа Мелони, която беше единствената жена на "срещата на върха за мир" в Шарм ел Шейх.

Това съобщи ANSA.

"Коя е тази жена?", каза Тръмп, поздравявайки Мелони. А после й подаде ръка и добави: "Красива жена".

Мелони получи комплимент и от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Той пък се пошегува, че трябва да се откаже от тютюнопушенето.

"Изглеждаш страхотно, но трябва да те накарам да се откажеш от пушенето", обърна се Ердоган към италианския премиер, съчетавайки комплимент със здравословни проблеми.

Мелони реагира с усмивка, но каза твърдо: "Не, не, не."

Френският президент Еманюел Макрон, който стоеше до него, изглеждаше добре запознат с навиците на италианския премиер, като добави с усмивка: "Невъзможно е".

