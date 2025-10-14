Кога сменяме часовника? Последствията

България ще премине към астрономическото (зимно) часово време в 04:00 часа на 26 октомври 2025 г., когато стрелките на часовниците ще бъдат върнати с един час назад, съобщиха от Българския институт по метрология.

Промяната се извършва в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

Съгласно Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г., всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври страната преминава към зимно часово време, а в последната неделя на март — към лятно. Така всяка есен стрелките се връщат с час назад, а напролет — с час напред.

Смяната на времето е практика, въведена в Европа през 1976 г. по инициатива на Франция, с цел по-добро използване на дневната светлина. Първата идея за това обаче принадлежи на Бенджамин Франклин, който още през 1784 г. предлага на парижани да стават и лягат по-рано, за да пестят ресурси.

В България сезонната промяна на времето е въведена през 1979 г. по примера на други европейски страни. Исторически погледнато, идеята за лятното часово време е приложена за първи път от германското правителство по време на Първата световна война – между 30 април и 1 октомври 1916 г. като мярка за спестяване на гориво. Скоро след това Великобритания и САЩ също приемат мярката.

През март 2019 г. Европейският парламент одобри предложението за прекратяване на сезонната смяна на времето. Въпреки това, държавите-членки все още не са постигнали окончателно решение дали да преминат изцяло на лятно или на зимно часово време – затова и тази есен Европа отново ще върне стрелките назад.

