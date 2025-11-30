Интензивен трафик у нас на входа и изхода за Турция

Трафикът по границите на България с Турция остава интензивен в края на седмицата. От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" се наблюдава засилено движение както на вход, така и на изход за леки автомобили. Особено интензивен е трафикът и на изход за товарни автомобили.

От "Гранична полиция" допълват, че по останалите сухопътни граници в страната обстановката е спокойна.

На границите с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове. Нормално се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния.

