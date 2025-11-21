Общество

Засилен поток от товарни автомобили към Турция

На границите със Северна Македония, Сърбия, Румъния и Гърция няма проблеми

Засилен поток от товарни автомобили към Турция
21 ное 25 | 7:41
207
Иван Ангелов

Интензивен остава трафикът за товарни автомобили на изход през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР.

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия движението се осъществява нормално. Без проблеми протича и преминаването на границите с Румъния и Гърция.

От „Гранична полиция“ припомнят, че по трасето Рудозем-Ксанти от гръцка страна продължават строителни работи. Гръцките власти са поставили ясни обозначения, че зоната е строителен обект и достъпът на външни лица не е разрешен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай