Засилен поток от товарни автомобили към Турция

Интензивен остава трафикът за товарни автомобили на изход през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР.

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия движението се осъществява нормално. Без проблеми протича и преминаването на границите с Румъния и Гърция.

От „Гранична полиция“ припомнят, че по трасето Рудозем-Ксанти от гръцка страна продължават строителни работи. Гръцките власти са поставили ясни обозначения, че зоната е строителен обект и достъпът на външни лица не е разрешен.

