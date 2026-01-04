Голямото прибиране започна! Хиляди санкции и строг контрол по пътищата

В последния почивен ден от дългата поредица празнични дни България се подготвя за т.нар. голямо прибиране. Пътната мрежа в цялата страна е под засилено наблюдение, а Националният координационен център за безопасност по пътищата работи в денонощен режим, за да следи трафика в реално време и да реагира при струпвания на автомобили и инциденти.

Инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция Национална полиция представи равносметка за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г., който се оказва изключително натоварен за контролните органи. Само за тези девет дни са съставени 371 акта за управление под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози. Общият брой на актовете за административни нарушения надхвърля 2 850, а наложените фишове в цялата страна са повече от 24 700 – показател за масови нарушения въпреки засиления контрол.

Освен шофирането след употреба на алкохол и превишената скорост, полицаите най-често са установявали неизползване на обезопасителни колани и говорене по мобилен телефон по време на движение. Според Пътна полиция именно тези на пръв поглед „дребни“ нарушения често водят до тежки инциденти.

На фона на внушителната статистика с актове и фишове, инспектор Тодоров отчете и ясно изразена положителна тенденция. През 2025 г. в сравнение с предходната година са регистрирани над 500 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия, повече от 700 по-малко ранени участници в движението и 22-ма по-малко загинали на пътя. По думите му това е обнадеждаващ сигнал, но усилията трябва да продължат и през 2026 г., за да се запази и подобри тази тенденция.

От Пътна полиция потвърдиха, че паралелно с контрола се работи и по модернизацията на системите за наблюдение. Все по-активно се използват камери с разширени технически възможности, включително елементи на изкуствен интелект. В момента центърът има пряк достъп до общинските камери в София и по основните пътни артерии в страната, което позволява бързи оперативни решения при натоварен трафик или произшествия.

За шофьорите вече има и една нова реалност. С преминаването на България към еврото всички глоби и санкции се налагат и заплащат в европейската валута – промяна, която съвпада с обещанието за още по-строг и технологично подплатен контрол по пътищата.

