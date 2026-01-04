Внимание за пътуващите! Риск от задръствания по границата с Гърция

Поради стачни действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на официалния си сайт.

От службата уточняват, че ситуацията е динамична и е възможно във всеки момент да се стигне до образуване на колони и временни блокади, особено при засилен трафик на товарни автомобили.

Пътуващите към и от Гърция се призовават да следят актуалната пътна обстановка и при възможност да предвидят допълнително време за преминаване или да отложат пътуването си. Най-сериозни затруднения се очакват в часовете с интензивен трафик, когато натоварването на пунктовете традиционно е по-голямо.

В същото време трафикът остава нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния. От Гранична полиция посочват, че към момента няма въведени допълнителни ограничения и движението по тези направления се осъществява без забавяния.

