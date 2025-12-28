Изпитание за превозвачите - блокади, бурен вятър и свръхнатоварени пунктове

Трафикът през граничните преходи Илинден-Ексохи и Капитан Петко войвода-Орменион е временно преустановен и в двете посоки за товарни автомобили заради блокада, организирана от гръцки фермери, съобщиха от Главна дирекция Гранична полиция. Ограничението засяга тежкотоварния трафик и създава сериозни затруднения за международните превозвачи, като към момента не е ясно колко дълго ще продължи блокадата.

Допълнително усложнение за движението в региона създава и спирането на фериботната платформа по линията Оряхово-Бекет, която е преустановила работа в 6:30 ч. Причината са неблагоприятни метеорологични условия и силни пориви на вятъра, които правят плаването рисково. Очаква се трафикът да бъде възобновен едва след подобряване на времето.

На този фон движението при Капитан Андреево на изход към Република Турция е изключително интензивно за товарни автомобили. Образуват се колони, а времето за изчакване се увеличава, тъй като част от превозвачите пренасочват маршрутите си именно към този пункт.

По-спокойна остава обстановката на границата с Република Северна Македония, където трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. Без затруднения е движението и по границите с Република Сърбия и Румъния, където към момента няма въведени ограничения и обстановката е спокойна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com