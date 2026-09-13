България сяда на голямата маса, бизнесът плати сметката
Ако геополитиката е шахматна дъска, в конфликта между САЩ и Иран България изигра най-парадоксалната партия
Следете всички новини, анализи и коментари за Превозвачи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако геополитиката е шахматна дъска, в конфликта между САЩ и Иран България изигра най-парадоксалната партия
Кабинетът подкрепя превозвачите, за да ограничи натиска на транспортните разходи върху стоките и услугите
Днес ще търсят решения за исканията им
Мярката подкрепя местните транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, и е договорена с активната подкрепа на БАЕЗ, в партньорство с...
Превозвачи предупреждават за загуби и фалити, търговци вече отчитат ръст на цените
Превозвачите искат спешни мерки от държавата и предупреждават, че поскъпването ще удари и цените в магазините
Повишението влиза в сила от 1 март и ще оскъпи стоки, услуги и междуградски билети
Камионите чакат, алтернативите се изчерпват
От транспортния бранш настояват за отлагане на вдигането на таксите от 1 април
Вчера стана ясно, че българската икономика губи над 1 млрд. лв. годишно заради неприемането ни в Шенген и по суша
Bceĸи дeн зaбaвянe нa cтoĸaтa e зaгyбa и зa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa
При присъединяване към Шенген само по въздух и вода икономическите ползи за страната ни няма да бъдат големи
В Слънчев бряг се анулират доста сериозен брой резервации
В разговорите си с тях е заявил ясно, че улицата не може да управлява държавата
Искат ТОЛ системата да бъде разширена само по второкласни пътища
Бяхме наясно, че мерките на правителството нямат общо с това, което ние предлагаме
Явно живеят вече в свят на параноя и си мислят, че всякакви заговори около тях вървят
Браншът продължава да настоява за намаляване на акциза върху петролните горива
Протестите са на превозвачи, водачи от градския транспорт и таксиметрови шофьори
3 часа продължи срещата на премиера Кирил Петков с представителите на транспортния бранш