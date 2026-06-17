Радев затяга контрола върху цените и качеството на храните

Правителството засилва контрола върху ценообразуването и качеството на храните след постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Кабинетът подготвя и подкрепа за автомобилните превозвачи, тъй като проблемите в сектора се отразяват пряко върху цените на храните и услугите. Целта е натискът върху домакинствата да бъде ограничен едновременно през търговията, транспорта и производството.

Засилват проверките по веригата

По думите на Радев договореното с търговските вериги намаляване на цените ще бъде придружено от по-строг контрол. Проверките ще обхванат както начина, по който се формират крайните стойности, така и качеството на предлаганите продукти.

Премиерът подчерта, че транспортните разходи са важна част от цената на всяка стока. Затова след среща с представителите на автомобилния бранш правителството е взело решение за мерки в подкрепа на сектора.

Фокус върху индустрията и приходите

Радев заяви, че кабинетът продължава усилията за подобряване на бизнес средата и условията за инвестиции. Основната задача е да бъде обърнат негативният тренд при индустриалното производство, износа и вложенията в икономиката.

„Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност и с по-висока добавена стойност“, посочи министър-председателят. Според него бюджетната политика не трябва да се изчерпва единствено с ограничаване на разходите, а трябва да създава и повече приходи за хазната.

Последните данни на Националния статистически институт показват, че промишленото производство през април 2026 г. е намаляло с 4,6 на сто спрямо предходния месец. Това поставя допълнителен натиск върху кабинета да ускори мерките за инвестиции, производство и по-висока конкурентоспособност.

Намаляването на цените няма да зависи само от договорките с търговските вериги. Трайният ефект ще дойде, ако бъдат ограничени транспортните разходи, подобрена конкуренцията и увеличено местното производство. Засиленият контрол може да възпира необоснованите надценки, но устойчивото поевтиняване изисква работеща икономика и по-висока производителност.

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