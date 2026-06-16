Политика

Радев сяда на масата с превозвачите в опит да спре стачката

Днес ще търсят решения за исканията им

Радев сяда на масата с превозвачите в опит да спре стачката
16 юни 26 | 7:46
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Премиерът Румен Радев се среща с представители на транспортния сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера.

От съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.

Те остават в пълна стачна и протестна готовност. В случай че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.

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