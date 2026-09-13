Транспортът реши! Ще има ли протест
Това, което получи като обратна връзка, удовлетворява сектора на този етап
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Това, което получи като обратна връзка, удовлетворява сектора на този етап
Днес ще търсят решения за исканията им
София. "Ще вземем реципрочни мерки в случай на неспазване на спогодбата с Турция за транспортния бранш. Последствията ще бъдат тежки, именно заради то...