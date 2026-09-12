Зимата идва наведнъж, помощта за топло ще е на два пъти
Държавата разсрочи парите за отопление заради бюджета, а семейства предупреждават, че първият транш не стига дори за необходимите дърва
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Държавата разсрочи парите за отопление заради бюджета, а семейства предупреждават, че първият транш не стига дори за необходимите дърва
Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
Днес ще търсят решения за исканията им
Хиляди шофьори влизат в схемата, държавата поема част от разходите
Това стана ясно на проведената на 1 февруари 2016 г. среща между ръководството на „Първа инвестиционна банка" АД в лицето на г-н Васил Христов, Главен...
Брюксел. „Искам да гарантирам категорично, че Европейската комисия получи всички данни, отнесе се много позитивно към предложения план за преструктури...