Fibank върна предсрочно през януари нови 100 млн. лв. от държавната подкрепа

Това стана ясно на проведената на 1 февруари 2016 г. среща между ръководството на „Първа инвестиционна банка" АД в лицето на г-н Васил Христов, Главен...