Безпрецедентна подкрепа за горивата в Гърция! Кой и колко ще получи

Гърция задейства нова схема за подпомагане на разходите за гориво, като още днес стартира специална онлайн платформа за кандидатстване, съобщава телевизия „Скай“. Мярката идва на фона на високите цени на горивата и обхваща голяма част от домакинствата, като според официални данни около 75 на сто от шофьорите ще могат да се възползват. Подкрепата е насочена към физически лица и цели да облекчи месечните разходи за транспорт.

Основната помощ е в размер на 50 евро на месец за собственици на автомобили, като за живеещите на островите сумата достига 60 евро. При моторите подкрепата е по-ниска - 30 евро за континенталната част и 35 евро за островните райони.

В определени случаи сумата може да нарасне значително. Домакинства на острови с две регистрирани коли могат да получат до 120 евро месечно, което превръща мярката в сериозна финансова подкрепа за семействата.

За да се възползват от помощта, кандидатите трябва да отговарят на доходни критерии - до 25 хил. евро за несемейни и до 35 хил. евро за семейства. Това поставя широк кръг от граждани в обхвата на програмата.

Според данни на АНА-МПА средното месечно потребление на гориво в Гърция е около 70 евро, което означава, че държавата реално поема значителна част от разходите. Изчисленията показват, че с отпуснатите средства цената на литър бензин ще бъде субсидирана с около 36 цента, което осезаемо намалява натиска върху бюджета на домакинствата.

Схемата се разглежда като ключова антикризисна мярка, която цели да смекчи ефекта от високите цени на енергията и да подкрепи потреблението в страната.

