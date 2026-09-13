Радев сяда на масата с превозвачите в опит да спре стачката
Днес ще търсят решения за исканията им
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Днес ще търсят решения за исканията им
Възможни са и блокади на магистрали
Гетото в Сливен започва подписка срещу вицепремиера
Лекари от болници и поликлиники от цялата страна се събират днес на протест срещу политиките на здравния министър Петър Москов. Инициатор е Българския...
Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Йоанис Партениотис заяви в ефира на БНР, че Гърция е на прага на гражданска война. Той говори преди планирания днес н...
Голям национален протест в Гърция се очаква да блокира граници, пътища и пристанища в страната. Хиляди земеделци се заканват да протестират с трактори...
София. Българският ветеринарен съюз излиза на национален протест срещу работата на Агенцията по храните, като изисква наказания на висши чиновници зар...
София. Два митинга ще се проведат в София в Деня на Ботев и загиналите за България. Очаква се дори двата да се слеят, вероятно пред Народното събран...