Шок за превозвачите! Готвят рязък скок на тол таксите

Рязко увеличение на тол таксите за тежкотоварните автомобили е подготвило от 1 март Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За обществено обсъждане е публикувана нова тарифа, която предвижда скок на таксите за изминат километър по платените пътища с между 30 и 130% – увеличение, което засяга пряко товарния транспорт и автобусните превози в страната.

CO₂ компонентата – основният двигател на поскъпването

Причината за рязкото увеличение е въвеждането на допълнителна компонента в тол таксите, свързана с въглеродните емисии. Досега цената отразяваше основно разходите по поддържането на пътната инфраструктура. България обаче е длъжна да транспонира евродиректива от 2022 г., която изисква въвеждането на CO₂ компонента, както и още два допълнителни елемента – за шумово замърсяване и за замърсяване на въздуха вследствие на задръствания.

От проекта на тарифата става ясно, че за камиони и автобуси до 12 тона въглеродната компонента е определена на 4 евроцента на изминат километър по магистрала. За превозните средства над 12 тона тя варира между 5 и 7 евроцента на километър, като в мотивите към проекта не е посочено как точно са изчислени тези стойности. На този етап другите два компонента – за шум и замърсяване на въздуха – са с нулеви стойности, но нормативната рамка позволява те да бъдат активирани впоследствие.

Еко стандартите спасяват частично, но не всички

Запазва се диференциацията според екологичната категория на превозните средства. Така за камиони до 12 тона с Евро 6 таксата за движение по магистрала ще нарасне до 8 евроцента на километър при сегашни 6 евроцента – увеличение от около 30%. При по-старите и по-замърсяващи тежкотоварни автомобили ръстът е значително по-висок. За камиони с Евро 1 до 4 таксата се предвижда да достигне 11-12 евроцента за километър при сегашни 7-8 евроцента, което означава поскъпване от около 50%.

Още по-драстичен е скокът при автобусите. В момента автобусите с Евро 6 и Евро 5 заплащат по 3 евроцента за километър по магистрала. От 1 март се предлага таксата да стане 6 евроцента за Евро 6 и 7 евроцента за Евро 5, като за последните това е увеличение от 130%.

От МРРБ подчертават, че целта е чрез икономически стимули да се насърчи използването на по-екологични превозни средства, без въвеждане на административни забрани. Ведомството посочва, че в редица европейски държави подобни механизми вече действат.

Въпросният момент и рискът от нов ценови натиск

Прави впечатление, че транспонирането на евродирективата се предприема именно в периода на двойно обозначаване на цените след въвеждането на еврото, когато действат ограничения за повишаване на цените. Подобна ситуация вече възникна и с Българската агенция по безопасност на храните (Българска агенция по безопасност на храните), която след силна реакция на бизнеса отложи планирано увеличение на свои такси.

Безспорно новата тол тарифа ще увеличи транспортните разходи за превоз на стоки, което ще се пренесе по веригата към крайните цени за потребителите. Очаква се и поскъпване на билетите за междуградски автобусен транспорт.

Размерът на ефекта личи и от прогнозите за приходи. За 2026 г. се очаква общ приход от тол такси в размер на 642,212 млн. евро – с 91,075 млн. евро повече спрямо сценарий без увеличение. От 2027 г., когато новата тарифа ще се прилага за цяла година, допълнителният приход се изчислява на 109,290 млн. евро.

От Министерския съвет припомнят, че между април и декември 2025 г. тарифата вече е била увеличавана два пъти – с по 10%. По този повод е отправена критика към МРРБ, че доброто планиране изисква всички промени в една тарифа да се правят с една обща инициатива, а не на няколко последователни стъпки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com