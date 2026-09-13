Карадимов отсече! Този ход на ПБ ще спре повишението на цените
Председателят на КЗК обясни, че България няма продоволствена сигурност
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Председателят на КЗК обясни, че България няма продоволствена сигурност
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