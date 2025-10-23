Петролът поскъпва заради санкциите срещу Лукойл и Роснефт

Цените на петрола се повишиха с над 3% в азиатската търговия днес, след като Съединените щати наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Мярката, предприета заради войната в Украйна, предизвика незабавна реакция на пазарите и подхрани опасенията за ново напрежение в енергийните доставки.

Цените реагират на политическите решения

Фючърсите на петрола сорт Брент – основният европейски еталон – поскъпнаха с 1,94 долара, или 3,1%, до 64,53 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) се повиши с 1,89 долара, или 3,2%, до 60,39 долара за барел. Анализаторите отчитат, че пазарите реагират едновременно на санкционните мерки и на спад в запасите от суров петрол в САЩ.

„Въпреки че новината за санкциите тласна нагоре цената на суровия петрол, покачването досега е сравнително скромно, тъй като предишни заплахи за ограничения често бяха смекчавани или забавяни, а и прилагането им е трудно“, коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG.

Санкции по оста САЩ–ЕС

Във Вашингтон министърът на финансите Скот Бесент обяви, че санкциите целят да спрат финансирането на „военната машина на Кремъл“. „Предвид отказа на президента Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании“, заяви Бесент в официално изявление.

Мярката бележи рязък завой в политиката на президента Доналд Тръмп, който досега избягваше директни енергийни санкции срещу Москва, залагайки на търговски мерки. Миналата седмица и Великобритания санкционира „Роснефт“ и „Лукойл“, а късно снощи страните от ЕС одобриха 19-ия си пакет от санкции срещу Русия, включващ и забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG).

Нов натиск върху Азия

Вашингтон засилва дипломатическия натиск и извън Европа. Според Ройтерс, САЩ са призовали Япония – един от основните купувачи на руски втечнен природен газ – да спре вноса си от Русия преди предстоящото посещение на президента Тръмп в Азия. Ходът има за цел да подготви почвата за по-широка координация на съюзниците срещу зависимостта от руските енергийни доставки.

Междувременно анализаторите предупреждават, че комбинацията от санкции, геополитическо напрежение и сезонен ръст на търсенето може да направи пазарите на петрол изключително нестабилни през следващите седмици.

